Arkas Spor, Efeler Ligi’nin 2. haftasında yarın Bursa Büyükşehir Belediyespor’la karşı karşıya gelecek.

Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, 2. haftada yarın Bursa Büyükşehir Belediyespor’la mücadele edecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanacak maç saat 15.00’te başlayacak. Karşılaşmayı Hakkı Demiralay ve Serhat Semiz yönetecek. Geçtiğimiz hafta Altekma’ya kaybeden İzmir ekibi, bu kez rakibini yenerek sezonun ilk galibiyetini almak istiyor.

Öte yandan Arkas Spor, hafta içi oynanan CEV Challenge Kupası 32’li Finaller Turu ilk maçında Finlandiya ekibi Akaa Volley’e de 3-1 mağlup oldu. Bursa temsilcisi de Efeler Ligi’ndeki ilk maçında Fenerbahçe’ye sahasında 3-1 yenildi.