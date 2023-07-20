Arkas Spor’un CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Hırvatistan temsilcisi Mursa Osijek takımı oldu.
Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor’un CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu. Lüksemburg’da gerçekleşen CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi kura çekiminde İzmir temsilcisinin 32’li finallerdeki rakibi Hırvatistan temsilcisi Mursa Osijek takımı oldu. Eşleşmenin İlk maçı Mursa Osijek’in ev sahipliğinde 24-26 Ekim 2023 tarihlerinde Hırvatistan’da, ikinci maç 31 Ekim-2 Kasım 2023 tarihlerinde İzmir’de oynanacak.
Öte yandan İzmir temsilcisi, geçen sezon CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında evinde 3-0 yenildiği İtalya temsilcisi Valsa Group Modena’ya deplasmanda da aynı skorla mağlup olup Avrupa’ya veda etmişti.