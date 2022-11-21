AXA Sigorta Efeler Ligi 9. haftasında Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor’la karşı karşıya geldi. Müsabaka Bursa Cengiz Göllü Salonu’nda oynandı. Yeşil-beyazlı ekip, 25-22, 25-16 ve 25-19’luk setlerle maçı 3-0 kazandı. Bursa Büyükşehir Belediyespor, 4. sıraya yükselirken, Arkas Spor ise 5. basamağa geriledi. Öte yandan hafta içinde Voleybol CEV Kupası Son 16 Turu’na yükselme mutluluğunu yaşayan Arkas Spor, hafta sonunda ise üzülen taraf oldu.

AXA Sigorta Efeler Ligi 9. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor’a konuk oldu. İzmir temsilcisi, sahadan 3-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.

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