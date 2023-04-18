Axa Sigorta Kupa Voley’in dörtlü finalindeki ilk maçta Arkas Spor Bursa’da oynanan müsabakada Halkbank’la karşılaştı ve müsabakayı 3-0 kaybederek turnuvaya veda etti.

Axa Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, ligin normal sezonunu dördüncü sırada tamamladı ve Kupa Voley’in dörtlü finaline katılmaya hak kazandı. Halkbank’la eşleşen İzmir temsilcisi, finallerin oynandığı Bursa’da saat 16.00’da Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda Halkbank ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye etkisiz başlayan İzmir temsilcisi 3 sette de varlık gösteremeyince zorlu müsabakayı 3-0 kaybederek Kupa Voley’e veda etti. Öte yandan Arkas Spor, geçtiğimiz sezon finalde Galatasaray’ı 3-2 kaybederek şampiyon olmuştu.