Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 10. hafta müsabakasında Arkas Spor, Develi Belediyespor’u konuk etti. İzmir temsilcisi karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 10. hafta müsabakasında Arkas Spor, Develi Belediyespor’u konuk etti. İzmir temsilcisi karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, 10. hafta mücadelesinde dün Develi Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Müsabaka Atatürk Voleybol Salonu’nda oynandı ve ev sahibi ekip 25-21, 25-19, 25-16 setlerle karşılaşmayı 3-0 kazanan taraf oldu. Arkas Spor’da Efe Mandıracı 15, Nicholas Hoag 10, Burutay Subaşı ise 8 sayılık katkı vererek galibiyetin mimar isimlerinden oldu.