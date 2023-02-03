Arkas Spor, Efeler Ligi’nin 18. haftasında Halkbank’ı konuk edecek.

Arkas Spor, Efeler Ligi’nin 18. haftasında Halkbank’ı konuk edecek.

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 18. haftasında Arkas Spor, Halkbank ile İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka yarın saat 15.00’de başlayacak. Karşılaşma öncesinde Arkas Spor, ligde 13 galibiyet, 4 mağlubiyetle 3. sırada yer alırken, Halkbank ise 16 galibiyet, 1 mağlubiyet ile puan tablosunda 1. sırada bulunuyor. İzmir temsilcisi, zirveyle arasındaki puan farkını kapatmak için galibiyet parolasıyla müsabakaya çıkacakken, Halkbank ise liderliğini korumak için mutlak galibiyet parolasıyla parkeye çıkacak. Öte yandan Halkbank ligde arka arkaya 7 maçtır mağlubiyet yüzü görmüyor.