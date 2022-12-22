AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler çeyrek final karşılaşmasında Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler çeyrek final karşılaşmasında Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler B Grubu’nu ikinci sırada tamamlayıp kura çekimi sonrası Bursa Büyükşehir Belediyespor ile eşleşen Arkas Spor, bu mücadeleden de galip ayrıldı. İzmir temsilcisi, dün ağırladığı rakibini 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmış oldu.

Müsabakanın setleri 26-28, 25-14, 25-23 ve 25-16 sonuçlandı. 23 sayı üreten Burutay Subaşı, karşılaşmanın en skorer ismi olurken, bu oyuncuyu 19 sayıyla Mirza Lagumdzija, 12 sayıyla Nicholas Hoag, 10 sayıyla McDonnell takip etti.