AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, play-off yarı final serisinde Halkbank’a iki maçta da mağlup olarak final şansını kaybetti. İzmir temsilcisi, üçüncülük maçına çıkacak.

Arkas Spor, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde normal sezonu dördüncü sırada bitirerek şampiyonluk için play-off oynama hakkı kazanmıştı. Yarı finalde ligi lider olarak tamamlayan Halkbank’la eşleşen İzmir temsilcisi, ilk maçta Halkbank’a 3-0 kaybederek seride 1-0 geriye düştü. Arkas Spor rövanş maçında dün İzmir’de Halkbank’la karşı karşıya geldi. Konuk ekip müsabakayı 3-1 kazandı ve seride 2-0 öne geçti. Böylelikle Halkbank finale yükselirken, Arkas Spor ise Ziraat Bankkart veya Fenerbahçe ile üçüncülük maçına çıkacak.