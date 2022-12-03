Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 11. haftasında Arkas Spor, yarın TÜRŞAD’a konuk olacak. Müsabaka saat 13.00’de başlayacak.

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 11. haftasında Arkas Spor, yarın TÜRŞAD’a konuk olacak. Müsabaka saat 13.00’de başlayacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, yarın Bitlis temsilcisi TÜRŞAD’a konuk olacak. Müsabaka, Adilcevaz Spor Salonu’nda saat 13.00’de başlayacak.

Arkas Spor, bu sezon ligde çıktığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. İzmir temsilcisi, bu galibiyetlerin 3’ünü deplasmanda alırken kalan 4’ünü de iç sahada aldı. Kaybettiği maçların da 2’sini deplasmanda yaşarken 1’ini de iç sahada yaşadı. Öte yandan Arkas Spor, hafta içinde CEV Cup Erkekler 8’li final turu ilk maçında, İzmir’de konuk ettiği İtalya’nın Valsa Group Modena takımına 3-0 mağlup oldu.