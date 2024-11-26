Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, 10. hafta mücadelesinde yarın Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor’u konuk edecek.

Arkas Spor, Efeler Ligi’nin 10. haftasında yarın Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Spor Kompleksi’nde oynanacak müsabaka saat 19.00’da başlayacak. Mücadele öncesinde İzmir ekibi, ligde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 4 mağlubiyetle 6. basamakta yer alıyor. Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor ise oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 7 mağlubiyetle sondan bir üst basamak olan 13. sırada bulunuyor.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, karşılaşma öncesinde yaptığı değerlendirmede, taraftarları önünde kazanmak istediklerini belirterek, “İzmir’de Spor Toto ve On Hotels Alanya Belediyespor’dan sonra Ordu temsilcisini de mağlup etmek istiyoruz. Takımımıza güveniyoruz ve maçı galibiyetle tamamlayacağımıza inanıyoruz” dedi.