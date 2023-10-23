AXA Sigorta Efeler Ligi 2. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, Ankara’da konuk olduğu Ziraat Bankkart’a 3-0 mağlup olunca bu sezonki ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı.

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin ilk haftasında evinde Galatasaray’a mağlup olan Arkas Spor, 2. hafta karşılaşmasında da Ankara temsilcisi Ziraat Bankkart’a konuk oldu. Müsabakayı 3-0 kaybeden İzmir temsilcisi, sezona kötü bir giriş yapmış oldu. Bu sonuçlarla birlikte haftayı 10. sırada kapatan lacivert-beyazlılar, gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Halkbank mücadelesiyle ilk galibiyet sevinicini yaşamak istiyor. Halkbank ise ilk iki maçında iki galibiyet alarak puan tablosunda 3. sırada bulunuyor.