AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 8. haftasında Arkas Spor, evinde Cizre Belediyespor’u 3-0 mağlup etti. Geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştıkları Fenerbahçe’yi de mağlup eden mavi-beyazlılar, arka arkaya iki maç kazanarak yeni bir galibiyet serisinin fitilini ateşlemiş oldu.

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 8. haftasında Arkas Spor, evinde Cizre Belediyespor’u 3-0 mağlup etti. Geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştıkları Fenerbahçe’yi de mağlup eden mavi-beyazlılar, arka arkaya iki maç kazanarak yeni bir galibiyet serisinin fitilini ateşlemiş oldu.

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 8. haftasında Arkas Spor, İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda Cizre Belediyespor’u konuk etti. Karşılaşmada rakibine set vermeyen İzmir temsilcisi, sahadan 25-15, 25-20 ve 25-17’lik setlerle 3-0 galip ayrılarak arka arkaya ikinci galibiyetini almış oldu. Arkas, Efeler Ligi’nde Halkbank ve Ziraat Bankkart’ın ardından 3. sırada bulunuyor. Gelecek hafta ise ligde 5. sırada yer alan Bursa ile zorlu bir maça çıkacak mavi-beyazlılar, arka arkaya 3. galibiyetini elde etmek istiyor. Bursa ise bu hafta Galatasaray karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılarak, 5 maç sonra Efeler Ligi’inde kaybetmiş oldu.