AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, ligde üst üste 3 maçtır kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlattı. İzmir temsilcisi, bu seriyle birlikte ligde puanını 26’ya çıkardı ve 3. sıraya yükseldi.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, ligde üst üste 3 maçtır kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlattı. İzmir temsilcisi, bu seriyle birlikte ligde puanını 26’ya çıkardı ve 3. sıraya yükseldi.

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde yer alan Arkas Spor, ligde oynadığı son 3 maçta da sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. İzmir temsilcisi bu süreçte, Develi Bedeliyespor’u evinde 3-0, TÜRŞAD’ı deplasmanda 3-0 ve son olarak da Spor Toto’yu da evinde yine aynı skorla 3-0 mağlup etti. Böylelikle Arkas Spor, arka arkaya 3 maçını da kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlatmış oldu. İzmir temsilcisi, başarılı sonuçların ardından puanını 26’ya çıkardı ve ligde 3. sıraya yükseldi. Öte yandan Arkas Spor, gelecek hafta Galatasaray HDI Sigorta’ya konuk olacak. İzmir temsilcisinin tek hedefi bu çıkışı sarı-kırmızılı ekip karşısında da devam ettirebilmek olacak.