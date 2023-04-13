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Böylelikle İzmir temsilcisi, normal sezonu 16 galibiyet ve 9 mağlubiyetle dördüncü sırada tamamlamış oldu.

Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi 26. ve son hafta karşılaşmasında konuk ettiği Galatasaray’ı 3-1 yendi. Ligdeki son karşılaşmasından önce play-off hattının dışında yer alan İzmir temsilcisi, Galatasaray’ı yenmesi ve Bursa Büyükşehir’in Halkbank’a 3-1 mağlup olmasının ardından adını play-off finallerini yazdırdı.

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün sezonu 26. ve son hafta karşılaşmasında Arkas Spor, konuk ettiği Galatasaray HDI Sigortayı 3-1 yenerek adını play-off’a yazdırdı.

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