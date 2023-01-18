Arkas Spor, son olarak Fenerbahçe HDI forması giyen pasör çaprazı Oğuzhan Tarakçı ile her konuda anlaşma sağladı.

Arkas Spor, son olarak Fenerbahçe HDI forması giyen pasör çaprazı Oğuzhan Tarakçı ile her konuda anlaşma sağladı.

Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İzmir temsilcisi, geçtiğimiz günlerde Glenn Hoag’un raporları doğrultusunda pasör çaprazı mevkisine transfer arayışlarını başlattı. Arkas Spor, aradığı oyuncuyu Fenerbahçe forması giyen Oğuzhan Tarakçı olarak belirledi. İzmir temsilcisi, 30 yaşındaki oyuncu ile görüşmelerde bulundu ve her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi. Transferin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

Öte yandan Oğuzhan Tarakçı, geçtiğimiz sezon Halkbank ile Balkan şampiyonluğu yaşarken Efeler Ligi ve Challenge Kupası’nda da gümüş madalyası bulunuyor.