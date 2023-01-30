Arkas Spor, Hatay deplasmanında kendine geldi.

Arkas Spor, Hatay deplasmanında kendine geldi.

Efeler Ligi’nin 16. haftasında evinde Hekimoğlu’na kaybeden Arkas Spor, ligdeki 4’üncü mağlubiyetini yaşamış ve zirve yolunda büyük bir yara almıştı. Ligin 17’nci haftasında Hatay deplasmanına gidecek olan İzmir temsilcisi, hafta içerisinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdi ve hafta sonu da istediğini aldı. Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yendi ve 1 maçlık aradan sonra galibiyetle tanışarak ligdeki 13’üncü galibiyetine imza attı. Böylece Arkas Spor haftayı üçüncü sırada tamamladı.