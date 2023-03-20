Arkas Spor, Efeler Ligi’nde arka arkaya 4 maçı da kaybederek puan tablosunda 6. sıraya geriledi.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, üst üste aldığı mağlubiyetlerden sonra çöküşe geçti. İzmir temsilcisi, ligin 18. haftasında Halkbank’a 3-0, 19. haftasında Ziraat Bankkart’a 3-0, 20. hafta müsabakasında Fenerbahçe’ye 3-1 ve son olarak da 21. hafta mücadelesinde Cizre Belediyespor’a da 3-1 kaybederek üst üste 4 yenilgi almış oldu. Bu sonuçların ardından Arkas Spor, puan tablosunda 6. sıraya kadar geriledi ve ilk 4 hedefinden uzaklaştı.