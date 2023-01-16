Arkas Spor, Tokat Belediye Plevnespor’u mağlup ederek Efeler Ligi’ndeki galibiyet serisini 6 maça çıkarmış oldu. Böylece İzmir temsilcisi, ligdeki 12. galibiyetini elde etti.

Arkas Spor, Tokat Belediye Plevnespor’u mağlup ederek Efeler Ligi’ndeki galibiyet serisini 6 maça çıkarmış oldu. Böylece İzmir temsilcisi, ligdeki 12. galibiyetini elde etti.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, zirve takibini sürdürmeye devam ediyor. İzmir temsilcisi ligde aldığı 12 galibiyet, 3 mağlubiyetle puan tablosunda 3. sırada yer alıyor. Ligin ilk sırasında 14 galibiyetle Halkbank, 2. basamakta da Ziraat Bankkart bulunuyor.

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Öte yandan Arkas Spor, ligdeki yenilmezlik serisini de 6 maça çıkarmış oldu. İzmir temsilcisi gelecek hafta Hekimoğlu ile karşı karşıya gelecek.