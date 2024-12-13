Efeler Ligi’nin 13. haftasında Arkas Spor, yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Arkas Spor, Efeler Ligi’nin 13. haftasında yarın Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. İstanbul Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 14.00’de başlayacak. Mücadele öncesinde İzmir ekibi, bu sezon ligde oynadığı 11 maçta 7 galibiyet, 4 mağlubiyetle 4. basamakta yer alıyor. Ev sahibi ekip Fenerbahçe ise oynadığı 11 maçta 6 galibiyet, 5 mağlubiyetle 6. sırada bulunuyor. Arkas Spor, bu karşılaşmada sarı-lacivertlileri mağlup ederek zirve takibini sürdürmeyi devam ettirmek istiyor.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Maçtan mutlu ayrılmak istediklerini belirten Özden, “Ekibimize güveniyoruz ve galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz. İstanbul’dan mutlu bir şekilde İzmir’e dönmeyi hedefliyoruz” dedi.