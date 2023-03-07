Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi’ndeki son 4 maçında 3 yenilgi alarak düşüşe geçti. Böylece İzmir temsilcisi puan durumunda da 4. sıraya kadar geriledi.

Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi’ndeki son 4 maçında 3 yenilgi alarak düşüşe geçti. Böylece İzmir temsilcisi puan durumunda da 4. sıraya kadar geriledi.

Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, kötü günler yaşıyor. İlk 15 haftada sadece 3 mağlubiyet alan İzmir temsilcisi, son 4 maçında ise 3 yenilgi yaşadı. Ligde 19. hafta itibariyle 6 mağlubiyete ulaşan Arkas Spor, 12 galibiyetle puan tablosunda 4. sırada yer alıyor.

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Öte yandan İzmir temsilcisi, normal sezonun son maçında 12 Mart Pazar günü Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.