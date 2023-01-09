İzmir derbisinde Arkas Spor, Altekma ile karşı karşıya geldi ve müsabakayı 3-1 kazanan taraf oldu.

İzmir derbisinde Arkas Spor, Altekma ile karşı karşıya geldi ve müsabakayı 3-1 kazanan taraf oldu.

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 14. haftası İzmir derbisine sahne oldu. Arkas Spor ile Altekma, Atatürk Voleybol Salonu’nda karşı karşıya geldi. İyi bir oyun ortaya koyan Altekma, ilk seti 23-25 kazandı ve 1-0 öne geçti. Daha sonra toparlanan Arkas Spor, oynanan 3 sette de hata yapmadı ve 25-20, 25-18 ve 25-21’lik skorla İzmir derbisini 3-1 kazanan taraf oldu. Arkas Spor, bu sezonki 11. galibiyetini alırken, puan tablosunda da 3. sıradan zirveyi takip etmeye devam ediyor. Altekma ise 2 galibiyette kalarak 13. sırada yer alıyor.