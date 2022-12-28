AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, bu sezon deplasmanda çıktığı 7 maçta sadece 1 kez kaybetti.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, bu sezon deplasmanda çıktığı 7 maçta sadece 1 kez kaybetti.

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde yer alan Arkas Spor, bu sezon ligde 13 maça çıkarken deplasman maçlarında gösterdiği performansla dikkatleri çekmeyi başardı. İzmir temsilcisi, deplasmanda çıktığı 7 maçın 6’sını kazanırken sadece Halkbank’a 3-0 kaybetti. Öte yandan İzmir temsilcisi, bu sezon ligde aldığı 10 galibiyetle puan tablosunda 3. sırada yer alıyor.