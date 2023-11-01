Arkas Spor, 2024 CEV Kupası 32’li Finaller Turu ikinci maçında sahasında Hırvatistan’ın Mursa Osijek takımını 3-0 (25-21, 25-13, 25-19) mağlup etti. Geçtiğimiz hafta Hırvatistan’da oynanan karşılaşmadan da 3-1’lik galibiyetle ayrılan Arkas Spor, adını son 32 turuna yazdırdı.
İzmir ekibi, CEV Kupası son 32 turunda Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu 6. Grup dördüncüsü ile eşleşecek.
Hakemler: Eldar Aliyev (Azerbaycan), Arzu Uzatöz (Türkiye)
Arkas Spor: Efe Mandıracı, Halit Kurtuluş, Canham, Mirza Lagumdzija, Ertuğrul Gazi Metin, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, Onurcan Çakır, Nicholas Hoag, Burutay Subaşı, Ulaş Onur Topbaşlı, Emir Kaan Öztürk, Emre Çevik)
Mursa Osijek: Danilo Vukuvic, Gabrijel İvancic, İvan Dirlic, Ante Giljanovic, Paul Marquez Viloria, Sten Perillus (Busak Vidakovic, Tibor Verasto, Ivan Dugandz)
Setler: 25-21, 25-13, 25-19
Süre: 73 dakika (27, 20, 26)