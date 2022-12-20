Kupa Voley erkekler çeyrek final maçında Arkas Spor, yarın İzmir’de Bursa Büyükşehir Belediyespor’u konuk edecek.

Kupa Voley erkekler çeyrek final maçında Arkas Spor, yarın İzmir’de Bursa Büyükşehir Belediyespor’u konuk edecek.

Kupa Voley erkeklerde çeyrek final maçında Arkas Spor, yarın İzmir’de Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. Atatürk Voleybol Kompleksi’nde saat 18.00’de başlayacak mücadele TRT Spor Yıldız’da canlı yayınlanacak. Kazanan tarafın Kupa Voley Erkekler Dörtlü Final’e yükseleceğini belirten Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, “2022 yılının son resmi müsabakasını kazanmak istiyoruz. Geçen sezon olduğu gibi Dörtlü Final’e adımızı yazdırmak ve 2022 yılını galibiyetle tamamlamayı hedefliyoruz. Tüm voleybolseverleri salona davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.