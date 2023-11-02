CEV Kupası 32’li final turu ilk maçında Hırvatistan’da Mursa’yı 3-1 mağlup eden Arkas Spor, evinde oynadığı rövanş maçında da rakibini 3-0’la geçerek adını 16’lı finaller turuna yazdırdı.

Efeler Ligi’ne istediği gibi başlayamayan ve ilk 3 maçında 2 mağlubiyet, 1 galibiyet alan Arkas Spor, Avrupa serüvenine iyi bir başlangıç yaptı. CEV Kupası 32’li final turu ilk maçında Hırvatistan’da 3-1 mağlup ettiği Mursa Osijek’i, İzmir’deki rövanş mücadelesinde de 3-0’la geçmeyi başaran Arkas Spor, bir üst tura yükselerek adını 16’lı finallere yazdırmayı başardı. İzmir ekibinde Canham 15, Efe 13, Gazi 10, Mirza 9 sayıyla oynayıp galibiyetin ve bir üst turun mimarlarından oldular.

CEV Kupası son 32 turunda Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu 6. Grup dördüncüsü ile eşleşecek olan Arkas Spor’un muhtemel rakipleri arasında CS Arcada (Romanya), Prometey (Ukrayna), Olympiacos (Yunanistan) veya Neftohimik (Bulgaristan) yer alıyor.

Öte yandan İzmir temsilcisi, 5 Kasım Pazar günü Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor’a konuk olacak. Müsabaka, İzmir Atatürk Voleybol Spor Salonu’nda saat 16.00’da başlayacak.