Arkas Spor, CEV Volleyball Cup 32’li finalleri ilk maçında Hırvatistan’da karşılaştığı Mursa Osijek’i 3-1 mağlup etti.

Voleybol Efeler Ligi’nde çıktığı ilk maçında iki mağlubiyet alarak başlayan Arkas Spor, CEV Volleyball Cup 32’li finalleri ilk maçında Hırvatistan’da karşılaştığı Mursa Osijek’i 3-1 mağlup ederek kendine geldi. Rakibini 19-25, 25-23, 14-25 ve 18-25’lik setlerle 3-1 mağlup eden İzmir temsilcisi, 1 Kasım Çarşamba günü evinde oynayacağı rövanş karşılaşması öncesi tur için avantaj yakaladı.

Öte yandan Arkas Spor’un rövanş maçında en az 2 set kazanması üst tur için yeterli olacak.