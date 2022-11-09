Arkas Spor, Avrupa kupalarındaki 120. maçına çıkacak. İzmir temsilcisi bu maçlarda 60 galibiyet, 59 mağlubiyet aldı.

Müsabakayı Yunanistan’dan Nikolaos Fragkakis ile Polonya’dan Katarzyna Sokol’un yönetecek. Bu mücadelenin rövanşı ise 16 Kasım Çarşamba günü İzmir’de oynanacak.

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası Son 32 Turu’nda Balçika’nın Gent şehrindeki Edugo Spor Salonu’nda Carurr Volley ile bu akşam 22.30’da karşı karşıya gelecek.

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası Son 32 Turu ilk maçında bu akşam Belçika ekibi Caruur Volley’e konuk olacak.

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