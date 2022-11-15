Arkas Spor, Erkekler CEV Voleybol Kupası son 32 turu ikinci maçında Belçika temsilcisi Caruur Volley’i Atatürk Voleybol Salonu’nda konuk edecek. Müsabaka yarın saat 19.00’da başlayacak. Belçika’daki mücadelede Caruur Volley Gent’i 3-2 yenen Arkas Spor, evinde tur için sahaya çıkacak.

Arkas Spor, Erkekler CEV Voleybol Kupası son 32 turu ikinci maçında Belçika temsilcisi Caruur Volley’i Atatürk Voleybol Salonu’nda konuk edecek. Müsabaka yarın saat 19.00’da başlayacak. Belçika’daki mücadelede Caruur Volley Gent’i 3-2 yenen Arkas Spor, evinde tur için sahaya çıkacak.

Arkas Spor, Erkekler CEV Voleybol Kupası son 32 turu ikinci maçında Belçika temsilcisi Caruur Volley ile karşılaşacak. Belçika’dan 3-2’lik avantajla dönen İzmir temsilcisi, yarın saat 19.00’da son 16 turu için sahaya çıkacak. Arkas Spor Belçika temsilcisine 3-0 veya 3-1 kaybetmesi halinde turnuvaya veda edecek. Mavi-beyazlılar 3-2 mağlup olması durumunda ise bir üst tura çıkacak takımı altın set belirleyecek. Öte yandan karşılaşmayı Polonyalı Szymon Pindral ve Portekizli Nuno Maia hakem ikilisi yönetecek. Bu turdan üst tura çıkacak olan takım, Ford Levoranta (Finlandiya)-Valsa Group (İtalya) maçının kazananıyla karşılaşacak.