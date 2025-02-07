Arkas Spor, Efeler Ligi’nin 21. haftasında yarın Alanya Belediyespor’a konuk olacak.

Efeler Ligi’nin 21. haftasında Arkas Spor, yarın Alanya Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 13.00’te başlayacak. Mücadele öncesinde İzmir ekibi, ligde oynadığı 18 maçta 10 galibiyet, 8 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor. Alanya takımı ise 19 müsabakada 9 galibiyet, 10 mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor.

Son olarak Galatasaray’ı mağlup ederek kötü gidişatı sonlandıran Arkas, bu müsabakayı da kazanarak üst üste ikinci galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısından oynanan müsabakayı Arkas evinde 3-1 kazandı.