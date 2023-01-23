Arkas Spor, Efeler Ligi’nin 16. haftasında Hekimoğlu’na kaybederek ligde 6 maçlık aradan sonra mağlubiyet yaşadı.

Arkas Spor, Efeler Ligi’nin 16. haftasında Hekimoğlu’na kaybederek ligde 6 maçlık aradan sonra mağlubiyet yaşadı.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, Hekimoğlu’na sahasında kaybederek haftalar sonra mağlup oldu. İzmir temsilcisi, müsabaka öncesinde 6 maçlık galibiyet serisiyle ligde yoluna devam ederken, bu süreçte Develi Belediye, Türşad, Spor Toto, Galatasaray, Altekma ve Tokat Belediye’yi arka arkaya mağlup etmeyi başardı. Arkas Spor, Hekimoğlu karşısında ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkarmanın planlarını yaparken; 2-0 öne geçtiği karşılaşmayı sonlandıramayınca; galibiyet serisi de son bulmuş oldu. Böylece İzmir temsilcisi, ligdeki sıralamada geriye düşmese de 12 galibiyet, 4 mağlubiyetle 3. sıradaki yerini korudu.