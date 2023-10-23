Arkas Holding Lojistik Grubu ’Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru’nda güçlenmeyi hedefliyle Hindistan’ın önemli lojistik şirketlerinden Fretlog’un yüzde 80 hissesini satın aldı.

Arkas Holding Lojistik Grubu, global yatırımlarına Avrupa ve ABD’den sonra Hindistan’da devam ediyor. Hindistan’ın önemli lojistik şirketlerinden Fretlog’un yüzde 80 hissesini satın alan şirket ’Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru’nda güçlenmeyi hedefliyor.

İki şirket arasındaki işbirliği, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diane Arcas Göçmez, Arkas Holding Lojistik Grubu Başkanı Onur Göçmez, Fretlog Yönetici Ortağı Muharrem Dursun’un katıldığı imza töreni ile açıklandı.

“Hindistan’da olmak Arkas Lojistik’e büyük güç katacak”

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diane Arcas Göçmez Hindistan’ın lojistik sektörü için önemine vurgu yaparak, "Hindistan 3.7 trilyon dolarlık Gayri Safi Milli Hasıla ve 1.4 milyarı aşan nüfusu ile birlikte dünyanın en büyük 5. ekonomisi. 20 yıldır ortalama yıllık yüzde 6’lık büyüme oranı ile dikkat çeken Hindistan’ın 2030’da dünyanın en büyük üçüncü, 2075’te ise en büyük ikinci ekonomisi olması bekleniyor. Son yıllarda büyük yatırımlar almayı başaran ülke küresel ekonominin de yeni gözdesi. Küresel jeopolitikte kurulan koridorlar hep Hindistan ile Avrupa’yı ve ABD’yi bağlayabilmek odaklı. 2000’de imzalanan Kuzey-Güney Koridoru, bu yıl imzalanan Hindistan-Orta Doğu- Avrupa Koridoru Hindistan’ın önemini ortaya koyuyor. Tüm bu çerçevede Hindistan’da olmak bize büyük bir güç katacak”

"ABD ve Asya piyasalarına erişim kolaylaşacak"

Arkas Holding Lojistik Grubu Başkanı Onur Göçmez, Arkas Lojistik’in 2021 yılında başlattığı dünya pazarlarındaki yatırım stratejisine vurgu yaparak, “Küresel pazarlarda yatırımlarımızın başlangıcını ABD New Jersey bölgesinde kurduğumuz yeni şirketimiz ve depomuz ile gerçekleştirmiştik.

Bu stratejinin devamı olarak Hindistan’da Fretlog’u bünyemize katarak kendimizi Güneydoğu Asya’dan Körfez’e, Avrupa’dan ABD’ye uzanan ticaret akışı rotası üzerinde güçlü ve sağlam bir şekilde konumlandırmayı hedefliyoruz. Bu stratejik yatırımla yurtiçi ve uluslararası müşterilerimizin ABD ve Asya piyasalarına erişimi kolaylaşacak. Türkiye ve bölgemiz dışında da ABD-Hindistan ticaretini yakından takip ediyoruz. Grubumuz bünyesine katılan Fredlog ve ABD’deki şirketimizle Hindistan ile ABD arasındaki yıllık 200 milyar dolarlık ticaret hacminin oluşturacağı lojistik fırsatlardan da yararlanmak bizim en önemli hedeflerimizden biri olacak. Arkas Lojistik Grubu olarak yurtdışı yapılanmamız, uçtan uca lojistik hizmet ağımız Fretlog ile daha da güçlenecek. Diğer taraftan bu yıl hem Romanya’da açtığımız ofisimiz hem de Duisport ve Hupac arasında intermodal taşımacılığı için imzaladığımız hizmet sözleşmesi ile de Avrupa’da da büyümemizi sürdürdük.” ifadelerini kullandı.

"Hindistan tecrübemizle Arkas’a değer katacağız"

Fretlog Yönetici Ortağı Muharrem Dursun, Arkas Lojistik’in küresel pazarlardaki gücünün Fretlog’a büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Mumbai, Chennai ve Pune gibi Hindistan’ın önemli ticaret bölgelerinde şubeleri bulunan Fretlog deneyimli kadrosu ve organizasyonu ile Arkas Lojistik grubuna değer katacaktır. Fretlog; otomotiv, ilaç, tarım makineleri, seramik, mermer , inşaat malzemeleri ve tekstil sektöründe müşterilerine uçtan uça lojistik hizmetleri sunan ve Hindistan’da 20 yıldan fazla deneyimi olan bir şirket. Önümüzdeki yıllarda ülkedeki yeni şube ve yatırımlarımızın yanında Arkas Lojistik Grubu’nun gücüyle hem yerel hem de global müşterilerimize hizmet sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.