Kayseri’de polis ekipleri tarafından tespit edilen deliller üzerine yapılan çalışmalarda; hırsızlık olayına karışan 15 şüpheli şahıs yakalandı.

Kayseri’de polis ekipleri tarafından tespit edilen deliller üzerine yapılan çalışmalarda; hırsızlık olayına karışan 15 şüpheli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü ekipleri, ‘Delile Olan Güven, Devlete Olan Güvendir’ anlayışı çerçevesinde suç ve suçlu ile daha etkin ve verimli mücadele edilmesi amacıyla tespit edilen deliller sonucu, son günlerde kent genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarına karışan 15 şüpheli şahsı tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan 15 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.