Samsun’da yeşil sahada bir futbolcunun dili boğazına kaçması ve erken müdahale ile hayata tutunması ilkyardım müdahalesinin ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. Yaşanan olay sonrası sporcu ve antrenörlere yönelik ilkyardım eğitimleri daha sıkılaştı.

Samsun’da yeşil sahada bir futbolcunun dili boğazına kaçması ve erken müdahale ile hayata tutunması ilkyardım müdahalesinin ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. Yaşanan olay sonrası sporcu ve antrenörlere yönelik ilkyardım eğitimleri daha sıkılaştı.

Samsun’da geçen hafta Bölgesel Amatör Lig (BAL) mücadelesinde rakibiyle çarpışan futbolcunun dili boğazına kaçtı. Yürekleri ağza getiren olayda Karasamsunspor’dan sol bek oyuncusu İlkim Düzcü’ye sağlık görevlileri hemen müdahale etti. Yaşanan bu durum ilkyardımın önemini gözler önüne serdi. Bu çerçevede İlkadım Halk Merkezi devreye girerek sporcu ve antrenörlere yönelik ilkyardım eğitimi başlattı. Karasamsunspor sporcularına ve antrenörlerine kişinin dil boğazına kaçtığında yapılması gerekenler, omurilik, kafatası yaralanmalarında yapılacak ilkyardımlar anlatıldı.

“En güzel ilkyardım bazen hiçbir şey yapmamaktır”

İlkadım Halk Eğitim Merkezinde ilkyardım öğretmeni Filiz Avcı, "Spor yaralanmalarında en çok karşımıza çıkan durum kafatası ve omurga yaralanmalarıdır. Omurga yaralanmalarında en çok dilin geriye doğru kaçmasıdır. Dil geriye kaçtığında solunum yolunu tıkıyor ve buna bağlı olarak kişi doğru nefes alamıyor. Bizim ilk yapacağımız şey hastanın solunum yolunu açmaktır. Bunun için bilinç ve ABC kontrolü yapmak gerekiyor. Bilinç kontrolünde hem ağrılı hem de sözlü uyarı vermek gerekiyor. Baş, geri, çene, kontrolü verilerek bak, dinle, hisset yöntemiyle solunumun değerlendirilmesi gerekiyor. En çok karşılaşılan kazalarda dilin geriye doğru kaçmasında baş, geri, çene pozisyonu verdiğimiz zaman otomatik olarak düzelmiş oluyor. Birde dolaşımın değerlendirilmesi gerekiyor. Yanlış müdahaleler de en çok omurga ve kafatası yaralanmalarında karşımıza çıkıyor. Biz hemen bir yaralanma gördüğümüz zaman kişiyi kaldırma refleksi gösteriyoruz. Buna bağlı olarak kişiyi hareket ettirdiğimizde omurilik zedeleniyor. Bu tür durumlarda kişinin bilinç ve ABC kontrolünü yaptıktan sonra kazanın niteliğine göre kişiyi hareket ettirmeme veya hareket ettirme yoluna gitmek gerekiyor. En güzel ilkyardım bazen hiçbir şey yapmamaktır” dedi.

Karasamsunspor Antrenörü Yusuf Yıldırım ise "Pozisyonu gördükten sonra bir telaş oldu. Arkadaşımız yerde ve bilinci kapalı durumdaydı. Önce yanına giderek sağlıkçıları beklemeden kendimiz müdahale etmeye çalıştık. Bir sporcumuz ve masörümüz müdahalede bulundu. Biz de onlara yardımcı olmaya çalıştık. Şu an durumu iyidir. Ameliyat oldu” diye konuştu.