Türkiye’nin ev sahipliğinde, 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın açılışına sayılı saatler kaldı. Kick Boks kategorisinde yarışmalara katılacak olan Tuzla Belediyesi sporcusu Emre Korkmaz, arkadaşları denize giderken o spor salonunda başarılı olmak için çalıştı.

Türkiye’nin ev sahipliğinde, 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın açılışına sayılı saatler kaldı. Kick Boks kategorisinde yarışmalara katılacak olan Tuzla Belediyesi sporcusu Emre Korkmaz, arkadaşları denize giderken o spor salonunda başarılı olmak için çalıştı.

Türkiye’nin ev sahipliğinde, 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın açılışına saatler kaldı. Konya Büyükşehir Stadyumu’ndaki açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılacak. 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın başlamasına az bir süre kala Tuzla Belediyesi sporcusu Emre Korkmaz, hazırlıklarını tamamladı. 67 kiloda Kick Boks kategorisindeki yarışmalarına katılacak olan Emre Korkmaz başarılı olmak istiyor.

"Bayrağımızı göndere çekmeye çalışacağım"

1997 doğumlu olan Emre Korkmaz, "Sabah koşusuna çıkıyorum. Koşunun ardından işe gidiyorum. İşin ardından spor salonunda grup dersleri oluyor. Grup derslerine katılıyorum. Bu şekilde hazırlıklarımı tamamladım. Dünya üçüncülüğü, Avrupa ikinciliği, uluslararası 4 turnuva şampiyonluk ve Türkiye’de de 9 kere şampiyon oldum. 2019 yılına kadar 63 kiloda dövüşüyordum. Şimdi 67 kiloda dövüşeceğim. Şimdi önümüzde 5. İslami Dayanışma Oyunları var. Burada ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek bayrağımızı göndere çekmeye çalışacağım. Bu turnuva benim için önemli. Bunun için çok çalıştım. İnşallah en iyi sonucu alacağım. Kendime çok güveniyorum" dedi.

"Ailem ülkemizi temsil ettiğim için çok fazla destek vermeye başladılar"

Kick boksa başladığı ilk zamanlar ailesinin karşı çıktığını ancak şimdi en büyük destekçileri olduğunu belirten Korkmaz, "Ailem ilk zamanlarda karşı çıkıyorlardı. Vurdulu kırdılı bir spor diye. Gözüm mor eve zor nadir giderdim ama gittiğim zaman farklı karşılıyorlardı ama şimdi alıştılar. Ülkemizi temsil ettiğim için çok daha fazla destek vermeye başladılar. Milli formayı gitmek tarih edilemez. Ringe çıktığınız zaman ve yendiğiniz zaman bayrakla ringin etrafında koştuğunuz zaman ayrı bir gurur" ifadelerini kullandı.

"Ülkemiz ve bayrağımız için bunu yapmak zorundayım"

Arkadaşlarının deniz fotoğraflarını görünce kıskandığını belirten Emre Korkmaz, "Şu anda yaz dönemindeyiz. Antrenmandan çıktım. Terliyorum. Sosyal medyada arkadaşlarımın deniz paylaşımlarını görüyorum. Kıskanmadan duramıyorum ama ülkem için bayrağımız için bunu yapmak zorundayım. Bugün buradayım. Benim işim bu. İşimi yapmaya devam edeceğim. Tuzla Belediye Başkanımız Şadi Yazıcı’ya teşekkür etmek istiyorum. Kendisi biz sporculara destek veriyor. Turnuvalara giderken Tuzla Belediyesi her şeyimizi karşılıyor. Bir de kazandığımız zaman derecelerimize göre ödüller veriyor" şeklinde konuştu.

Tuzla Belediyesi Spor Kulübü Kick Boks Antrenörü ve aynı zamanda Emre Korkmaz’ın antrenörü olan Ümit Yılmaz ise, "Biz hazırlıklarımıza 6 ay önce başladık. Bu turnuvanın öneminin farkındayız. Güzel bir antrenman periyodu yaptık. İnşallah madalya almak için elimizden geleni yapacağız. Aynı zamanda bu turnadan 3 ay sonra Antalya’da Kick Boks Avrupa Şampiyonası var. İkisine de hazırlanmış oluyoruz. İnşallah orada da Avrupa Şampiyonu olarak bizleri gururlandıracak" değerlendirmesinde bulundu.