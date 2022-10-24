Mudanya’nın Yaylacık köyünde geleneklere uygun düğün yapan Burak Kırıkoğlu’nun düğününe köydeki tüm arkadaşları katıldı. Köyün girişinde düğün arabasının önünü kesen gençler gelin arabası önünde eğlenmeye başladı. Gelin aracının önünde 6 saat eğlenen köyün gençleri bu esnada bol bol eğlenip damada yapmadığını bırakmadı. Damadın kıyafetlerini yırtan gençler bu şekilde damada gelin aracının önünde piknik tüpünde menemen yaptırdı. Havanın kararmasıyla birlikte eğlence sona erdi.

Bursa’da yapılan düğünde damada arkadaşları yapmadığını bırakmadı.

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