Edirne’nin Keşan ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale ettiği sırada arkadaşı, polis ekiplerine sarılarak gözyaşı döktü.

Alınan bilgiye göre, Nazmi Başar Caddesi’nde A.E.Ö. yönetimindeki 17 ADU 338 plakalı motosiklet, Sancar Sokak istikametinden Nazmi Başar Caddesi’ne çıkan G.A.T. (63) yönetimdeki 45 U 1441 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan motosiklet bir apartmanın bahçesine girerek devrildi. Kazada, motosiklet sürücüsü A.E.Ö. ve arkasında bulunan arkadaşı N.S.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri N.S.D’ye müdahale ederken, A.E.Ö ise müdahalesi sırasında kaza yerindeki polis memuruna sarılarak, gözyaşlarını tutamadı. Polis, yaralı sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.