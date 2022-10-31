Ordu’nun Ulubey ilçesinde, kestikleri ağacı yola yuvarladıkları esnada kafasına ağaç isabet eden kişi hayatını kaybetti, ağacı yuvarlayan şahıs ise tutuklandı.

Ordu’nun Ulubey ilçesinde, kestikleri ağacı yola yuvarladıkları esnada kafasına ağaç isabet eden kişi hayatını kaybetti, ağacı yuvarlayan şahıs ise tutuklandı.

Olay, ilçeye bağlı Yeni Sayaca Mahallesi’nde 23 Ekim günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sebahattin Yılmaz (59) ile Gazi K. isimli şahıslar, kışlık odun kesmek için ormanlık alana gitti. Kestikleri ağaçları yola attıkları esnada Gazi K.’nin attığı odun, Sebahattin Yılmaz’ın kafasına isabet etti. Ağır yaralanan Sebahattin Yılmaz, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sebahattin Yılmaz, Yeni Sayaca Mahallesi’nde düzenlenen törenin ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

Öte yandan, olayla ilgili gözaltında bulunan Gazi K., çıkartıldığı adli mercilerce tutuklandı.