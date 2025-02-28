İstanbul’da arkadaşının silahıyla hayatına son veren uzman çavuş, memleketi Isparta’nın Yalvaç ilçesinde toprağa verildi.
İstanbul’da koruma memuru olarak görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Emre Kula (31), arkadaşının silahıyla yaşamına son verdi. Kula’nın cenazesi memleketi Isparta’nın Yalvaç ilçesinde Sücüllü köyüne getirilerek, cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Deliktaş Kabristanlığı’nda defnedildi.
Cenaze törenine Kula’nın ailesi, Yalvaç Kaymakamı Haluk Şimşek, Isparta İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Yunus Emre Karamanoğlu, Yalvaç İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Veli Kızmaz, Yalvaç İlçe Emniyet Müdürü Eşref Acar, Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, MHP Yalvaç İlçe Başkanı Mehmet Ali Sağlam, Yalvaç Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, muhtarlar ve köy halkı katıldı.