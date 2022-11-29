Kocaeli’de beraber alkol aldığı arkadaşını, silahla oynadığı sırada kazara göğsünden vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Savunmasında, "Bu sadece benim başıma gelen bir durum değil" diyen sanık, 16 yıl 8 ay hapisle cezalandırıldı.

Kocaeli’de beraber alkol aldığı arkadaşını, silahla oynadığı sırada kazara göğsünden vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Savunmasında, "Bu sadece benim başıma gelen bir durum değil" diyen sanık, 16 yıl 8 ay hapisle cezalandırıldı.

Hakkında "Kasten öldürme" suçundan dava açılan sanık İbrahim Öngel’in, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, Levent Bat’ın ailesi ve sanık katıldı. Savunması için söz hakkı verilen sanık, olayın kazara meydana geldiğini söyleyerek, "Bugüne kadar olanları dürüstçe anlattım. Anlattıklarımda şu ana kadar çelişki bulunmamaktadır. Ne şaka amaçlı ne de bilerek namluyu arkadaşıma yöneltmedim. Anlattığım gibi, bu sadece benim başıma gelen bir durum değil. Zerre kadar kasıt yok" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın "Olası kastla öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

21 Haziran 2020 tarihinde Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, İbrahim Öngel gece saatlerinde 2 kız arkadaşıyla birlikte DJ’lik yapan arkadaşı Levent Bat’ın evine gitmişti. İddiaya göre, İbrahim Öngel, silahla oynadığı sırada kazara Levent Bat’ın ölümüne sebep olmuştu.