Rize’de kendisine ait ehliyet ile araç kiralayarak defalarca trafik cezası yiyen arkadaşını yaşadığı tartışma sonrası silahla vurarak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay dün Pazar ilçesi Pazar mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Antalya’dan bir süre önce memleketi Rize’ye gelen Eray Karadeniz (35), arkadaşı Suat K.’un (36) ehliyeti ile araç kiralayarak ve kiralık olan araç ile defalarca trafik cezası yedi. Bunu öğrenen Suat K. arkadaşı ile bunu neden yaptığını belirterek tartıştı. Tartışmanın boyutunun büyümesi ile belinden çıkardığı silah ile ateş etmeye başlayan Suat K.’nin silahından çıkan 3 kurşun Eray Karadeniz’e isabet etti. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa yerleştirilen Karadeniz yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Suat K. savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.