Antalya’da arkadaşının çizdiği krokiyle kanalizasyonda aranan ve 20 gün önce belirtilen bölgeye yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan kayıp gencin cesedini ailesi teslim aldı. Cesedin 2 aydır kayıp olan gence ait olduğu kesinleşirken, oğlunun cenazesini almaya gelen anne, “Sabahlara kadar oğlum gelecek mi diye kapılara bakmaktan yorulmuştum. Allah’ıma şükrediyorum oğlumun cenazesi bulundu. En azından dikili bir taşı olacak” diyerek gözyaşı döktü.

Antalya’da arkadaşının çizdiği krokiyle kanalizasyonda aranan ve 20 gün önce belirtilen bölgeye yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan kayıp gencin cesedini ailesi teslim aldı. Cesedin 2 aydır kayıp olan gence ait olduğu kesinleşirken, oğlunun cenazesini almaya gelen anne, “Sabahlara kadar oğlum gelecek mi diye kapılara bakmaktan yorulmuştum. Allah’ıma şükrediyorum oğlumun cenazesi bulundu. En azından dikili bir taşı olacak” diyerek gözyaşı döktü.

Kepez ilçesi Fatih Mahallesi’nde yaşayan Mehmet-Emine Güç çiftinin 3 çocuğundan 21 yaşındaki Muhammet Fatih Güç 24 Ağustos’ta evden ayrıldı. Çocuklarından haber alamayan aile, 29 Ağustos’ta kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp gencin arkadaşları baba Mehmet Güç’e ulaşarak oğlunun kanalizasyonda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiğini ve cenazenin de kanalizasyon içerisinde olduğunu söyledi. Bunun üzerine aile, 16 Eylül’de Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerindeki belirtilen adrese geldi. Baba Mehmet Güç, çizmelerini giyip kanalizasyonda yaklaşık yarım saat arama yaptı. Bir sonuca ulaşılamayan baba durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve belediye zabıta ekipleri yönlendirildi. Daha önce Muratpaşa ilçesi tarafında kanalizasyon içerisinde

itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından yapılan aramada genç bulunamayınca 1 ay önce sona erdirilen arama çalışmaları, gencin arkadaşı olduğunu söyleyen kimliği belirsiz kişinin bir tahta üzerine çizdiği ve gencin cesedinin bulunduğu yeri gösteren krokiyi aileye ulaştırmasıyla tekrar başlatıldı. Krokiyle birlikte polis merkezine başvuran aile, yine toptancı hali içerisindeki bölgede Muhammet’in aranmasını talep etti. Ekipler, bölgede güvenlik şeridi oluşturarak kanalizasyon içerisindeki elektrik akımının kapatılmasıyla krokiye göre arama çalışmalarına başladı. Mehmet-Emine Güç çifti, çalışmaları ellerindeki krokiyle birlikte endişeli bir şekilde takip etti. Bu çalışmada da bir sonuca ulaşılamadı. Krokiyi çizen genç, baba Mehmet Güç’e adresi tekrar gösterdi. Belirtilen adrese gelen anne ile baba, çocuklarını aramaya başladı. Baba Mehmet Güç, daha önce krokiye göre aranan bölgenin uzak bir noktasında rögarın kapağını kaldırıp içeriye girdiğinde yanmış ve tanınmayacak halde bir erkek cesedi buldu.

Oğlunun cesedini bulan baba teşhis edemedi

İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanalizasyon içerisinde üzerinde şort ve kırmızı bir tişört olduğu öğrenilen erkek cesedini tespit eden ekipler, bölgede güvenlik şeridi oluşturdu. Baba cesedin oğluna ait olduğunu tespit edemedi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası

üzerinden kimlik çıkmayan ceset, kimliğinin belirlenmesi ve kesin ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Anne Emine Güç’ten de DNA örneği alındı. Yapılan çalışmalar sonucu cesedin Muhammet Fatih Güç’e ait olduğu tespit edildi. Haberi alır almaz morga gelen aile iki ayrı duyguyu aynı anda yaşadı.

“Sabahlara kadar kapılara bakmaktan yorulmuştum”

İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuşan anne Emine Güç, “Ben hep orada olduğuna inanıyordum. En son cenaze bulunduğunda da benim çocuğum olduğunu biliyordum. Kimse beni dinlemedi. Bende his kalmadı, çünkü kabullenmiştim. Şimdi cenazesini alacağım. Sabahlara kadar oğlum gelecek mi diye kapılara bakmaktan yorulmuştum. Allah’ıma şükrediyorum oğlumun cenazesi bulundu. En azından dikili bir taşı olacak. Çok şükür” dedi.

“Bir taraftan sevinç, bir taraftan üzüntü”

Baba Mehmet Güç ise, çizilen krokiyle bulduğu oğlunun cenazesini bulmaktan dolayı hem acı hem de mutluluk duyduklarını ifade etti. Olayda cinayetten de şüphelendiklerini söyleyen Güç, “Krokiyi madde bağımlısı arkadaşı çizdi. Üç kişilermiş ve oğlumla beraber diğer arkadaşı akıma kapılmış. Birini kurtardığını ama benim oğlumu vücudunun etrafını kablo sardığı için kurtaramadığını söyledi. Ben oğlumu bulduğum zaman ise kablo da yoktu, yanık izi de yoktu. Biz cinayetten şüpheleniyoruz. Henüz ifademiz alınmadı ancak sorulursa söyleyeceğiz. Bir yandan bulduğumuza çok sevindik. 2 aydır bekliyorduk. En azından bir mezarı olacak ve dua edeceğiz. Bir taraftan sevinç, bir taraftan üzüntü. Karışık duygular içerisindeyim” diye konuştu.

Otopsi ve kimlik tespit işlemleri tamamlanan Muhammet Fatih Güç’ün cenazesi, anne ve babası tarafından alınıp Fatih Mezarlığı’nda defnedildi.