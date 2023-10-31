Kocaeli’nin Körfez ilçesinde arkadaşını tabancayla vurarak yaralayan şüpheli polise teslim oldu. Koltuk değnekleriyle adliyeye sevk edilen fiziksel engelli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Kirazlıyalı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fiziksel engeli bulunan Mustafa Kemal B. (38) alacağını istemek için arkadaşı İmdat B.’nin evine gitti. İkili arasında çıkan tartışmada Mustafa Kemal B., tabanca ile İmdat B.’yi vurdu. İmdat B., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Çok kan kaybettiği öğrenilen İmdat B., buradaki tedavisi sonrasında ise Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayın ardından polise teslim olan Mustafa Kemal B., emniyetteki işlemlerinin ardından koltuk değnekleriyle sevk edildiği adliyede tutuklandı.