Eskişehir’de evde arkadaşını pompalı tüfekle öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanık Okan E. savunmasında, "Arkadaşımın sosyal medyadan tüfek paylaştığını görünce ona ’hediye eder misin’ diye sordum. Tüfekle birlikte oturduğumuz eve geldi. İkinci basmamda tüfek ateş aldı ve Erkan Şalt’ı yüz kısmından yanlışlıkla vurdum" dedi.

Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Okan E.’nin yanı sıra öldürülen Erkan Şalt’ın annesi Neşe Şalt ve taraf avukatları katıldı.

"Erkan benim arkadaşımdır ve aramızda hiçbir husumet yoktur"

Duruşmada olay sırasında aynı evde bulunan Hasret K. ile Bulut Y.’nin tanık olarak dinlenmesinin ardından savunmasını yapan sanık Okan E. suçlamaları kabul etmeyerek, arkadaşı Hasret’in evde kalması için evi günlük apart olarak tuttuğunu söyledi. Olay günü evde maktul Erkan, Osman ve Hasret’le uyuşturucu kullandıklarını öne süren Okan E., "Arkadaşım Bulut Y.’nin sosyal medyadan tüfek paylaştığını görünce ona ’hediye eder misin’ diye sordum. Tüfekle birlikte oturduğumuz eve geldi. Tüfek boştu, bir kez bastım ve ateş almadı. Ancak ikinci basmamda tüfek ateş aldı ve Erkan Şalt’ı yüz kısmından yanlışlıkla vurdum. Erkan yere yığıldı. Bir anda herkes panikleyerek kaçmaya başladı. Erkan’ın başında şoke oldum ve ağlamaya başladım. Erkan benim arkadaşımdır ve aramızda hiçbir husumet yoktur. Olaydan dolayı çok pişmanım, dikkatsizlik sonucu kazaen bu olay olmuştur. Silahı doğrultup ateş etmedim. Kucağımdayken silah ani bir şekilde patladı" diye konuştu.

"Oğlumun kasıtlı olarak öldürüldüğünü düşünüyorum"

Maktul Erkan Şalt’ın annesi Neşe Şalt ise oğlunun kasten öldürüldüğünü ve sanığın en ağır cezayı alması gerektiğini ifade ederek, "Sanık, ateş etmeden önce iki kere oğluma seslenmiş. Kasıtlı bu, iki kere söylüyor. Oğlumun kasıtlı olarak öldürüldüğünü düşünüyorum. Oğlumun 10-15 gün eve gelmediği olurdu. İlk defa benden helallik alarak evden ayrılmıştı. Kasten öldürüldü" dedi.

Daha sonra mahkeme başkanı, savcıya söz verdi. Savcı, mütalaasında, sanık Okan E.’nin eldeki deliller doğrultusunda olayı "olası kastla kasten öldürme" suçundan gerçekleştirdiğinin sabit olduğunu belirterek, sanığın iddianame doğrultusunda cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın mütalaaya karşı savunma yapması için süre vererek duruşmayı 4 Mart’a erteledi.

Olay geçmişi

Geçen yıl 30 Ekim’de Tepebaşı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde Erkan Şalt, arkadaşı Okan E.’nin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu başından vurularak hayatını kaybetmiş, katil zanlısı Okan E.’nin yanı sıra olay sırasında evde bulunan Hasret K. ve Osman A. gözaltına alınmıştı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklu sanık Okan E. hakkında hazırladığı iddianameyle 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açmış, iddianamede sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmesi talep edilirken, "olası kast" halinde ise cezada indirim yapılması istendi.