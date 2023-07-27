Bilecik’in Osmaneli ilçesinde kuyuya düşen arkadaşını kurtarmak için kuyuya giren vatandaş hayatını kaybetti.

Olay Osmaneli ilçesi Camicedit Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir evin bahçesindeki kuyuya 2 kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri kuyunun içerisinde 2 kişinin olduğunu görmeleri üzere itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri ile birlikte kurtarma çalışması başlatıldı. Kurtarma çalışmalarında kuyuya düşenlerden A.A. (67) isimli şahıs kuyudan çıkartılarak sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi. Kuyuda kalan Nihat Kalkandelen’i (34) kuyudan kurtarma çalışmaları yapacakları sırada kuyudan yüksek dereceden metan gazı kokusu geldiğinden ekipler kuyuda hiçbir şekilde çalışma yapmadılar ve Bilecik AFAD ekiplerinden yardım istediler. Olay yerine gelen AFAD ekipleri kullandıkları gaz maskeleri ile kuyuya inip kuyuda kalan Kalkandelen’in cansız bedenine ulaşarak dışarıya çıkartılar. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Kalkandelen’in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kuyunun bahçeye ne amaçla kazıldığını öğrenmek için polis ekipleri geniş çapta araştırma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.