Bursa’nın İnegöl ilçesinde arkadaşını bıçakladıktan sonra, diğer arkadaşıyla kaçarken geçirdiği kaza sonucu arkadaşının ölümüne sebep olan kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir kafede meydana geldi. Sohbet sırasında iddiaya göre taşkınlık yapan Serhat K.’yi (19) yanındaki arkadaşı Murat M. (20) uyardı. Bu duruma sinirlenen Serhat K. ile Murat M. arasında tartışma çıktı. Kavgada Murat M. (20) elindeki bıçakla Serhat K.’yi (19) karnından yaraladı. Şüpheli Murat M. (20) ve diğer arkadaşı Serhat Alkan (21), 16 NLM 32 plakalı otomobil ile olay yerinden hızla uzaklaştı. Bıçakla yaralanan genç ise özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yeniceköy Mahallesi Bursa Caddesi üzerinden İnegöl’e seyir halinde olan Murat M. yönetimindeki 16 NLM 32 plakalı otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki soğuk hava deposunun duvarına çarpıp kantar kısmında durdu. Kaza sonucu sürücü ile araçtaki Serhat Alkan yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar sağlık ekiplerince kurtarılarak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Serhat Alkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Bıçakla yaralanan Serhat K. ise ameliyata alındı. Şüpheli Murat M. de jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli Murat M. (20) ifadesinde, "Ben kimseyi bıçaklamadım. Arkadaşımı alıp İnegöl’e gidiyordum. Araç kaydı ve duvara çarptı. Araçtaki arkadaşımın öldüğünü sonradan öğrendim. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.

Şüpheli sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Bıçakla yaralanan Serhat K.’nin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.