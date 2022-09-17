Yozgat’ta tartıştığı arkadaşını 53 bıçak darbesiyle öldüren genç tutuklandı.

Yozgat’ta tartıştığı arkadaşını 53 bıçak darbesiyle öldüren genç tutuklandı.

Olay, Cuma gecesi Akdağmadeni ilçesi Emek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Onur Büyükşimşek (16) ile arkadaşı B.Ç. (18) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle B.Ç. üzerinde bulunan bıçakla Büyükşimşek’e saldırdı. Büyükşimşek vücudunun 53 yerinden aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli B.Ç. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Büyükşimşek, Akdağmadeni Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Büyükşimşek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Büyükşimşek’in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Yozgat Adli Tıp Kurumuna götürülerek incelemeye alındı.

Talihsiz genç, Akdağmadeni ilçesinde ikindi namazını müteakip Eynelli köyünde toprağa verildi. Evinde yakalanan şüpheli B.Ç. ise jandarma ve emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.