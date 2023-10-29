Iğdır merkezde arkadaşından "Ekmek almaya gidiyorum" diyerek motosikleti ödünç alan genç beton elektrik direğine çarptı. Kazada ağır yaralanan şahıs hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Kaza, dün akşam Iğdır merkez Karaağaç Mahallesi Şehit Vahap Akar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fırat Çelik isimli genç arkadaşından ekmek almaya gitmek için motosikletini istedi. Arkadaşından motosikleti ödünç alan Çelik iddiaya göre Şehit Vahap Akar Caddesi üzerinde hız denemesi yaptı. Cadde üzerinde bulunan virajı alamayan Çelik, motosiklet ile beton elektrik direğine çarptı. Çarpma etkisi ile motosikletten düşen Çelik’in yardımına etraftaki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çelik, ambulans ile Iğdır Nevruz Erez Devlet hastanesine kaldırıldı. Durumunun ciddiyetini koruğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.