Aydın’ın Nazilli ilçesinde arkadaşından ödünç olarak aldığı aracı geri vermeyen ve mahalle bekçileri tarafından durdurulan araçta uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çarşı Mahalle Bekçileri Cumhuriyet Mahallesi’nde durumundan şüphelenerek durdukları bir aracın içerisindeki S.Ö, Y.Ç, S.K isimli üç şüpheli şahsı kontrol ettiği esnada şüpheli şahıslardan S.K isimli şahsın üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince araçta adli arama kararı alındı. Yapılan aramada, araç içerisine gizlenmiş 2 parça halinde 55 gram Metamfetamin isimli uyuşturucu madde ve Uyuşturucu Madde Ticaretinde Kullanılan Hassas Terazi Kutusu ve Kılıfı ele geçirildi. Şüpheli şahıslar, olayla ilgili olarak gözaltına alındı. S.Ö isimli şahsın 2 gün önce şüpheli aracı bir arkadaşından kullanmak için aldığı aracın plakalarını söktüğü, aracı sahibine iade etmediği ve aracın sahibinin S.Ö den şikayetçi olduğu bilgisine ulaşıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından üç şüpheli şahıs işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilirken, S.Ö uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli şahıs Y.Ç ve S.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.