Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Geçit Şehit Mevlüt Yalçınkaya İlkokulu’nda Öğretmenler Günü programında birlikte gösteri yapacağı arkadaşı rahatsızlandığı için sahnede tek kalan öğrenciye, okul müdürü eşlik etti.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Geçit Şehit Mevlüt Yalçınkaya İlkokulu’nda Öğretmenler Günü programında birlikte gösteri yapacağı arkadaşı rahatsızlandığı için sahnede tek kalan öğrenciye, okul müdürü eşlik etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçe genelindeki okullarda kutlama programları düzenlendi. Geçit Şehit Mevlüt Yalçınkaya İlkokulu’nda da etkinlik gerçekleştirildi. Öğrenciler, öğretmenlik mesleğinin kutsallığını anlatan gösteriler ve koreografiler hazırladı. Günler öncesinden prova yapan öğrenciler, 24 Kasım’da sahne aldı. 2. sınıf öğrencisi İsmail Tuğra Küçük’ün gösteriyi birlikte yapacağı arkadaşı rahatsızlanınca sahnedeki yerini alamadı. Küçük de sahneye tek başına çıkmak zorunda kaldı. Öğrencilerin gösterisini izleyen okul müdürü Turabi Kılınç, Küçük’ün koreografisini tek başına sergilediğini fark edince hemen sahneye çıktı. Öğrencisine gösteri boyunca eşlik eden Kılınç, “Öğrencimiz, arkadaşı hastalandığı için sahneye yalnız çıkmak zorunda kalmış. Bizler için hazırladıkları programda onun tek başına gösteri yapmasını istemedim. Kendimi sahneye attım. Gösteriyi birlikte tamamladık. İsmail de bu durumdan çok mutlu oldu. Onun için de benim için de güzel bir anı oldu” şeklinde konuştu.

Okul müdürünün eşlik ettiği İsmail Tuğra Küçük ise, “Çok heyecanlıydım. Arkadaşım hastalanmıştı. Çok mutlu oldum. Müdürüme çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kılınç’ın, öğrencilerle birlikte sergilediği koreografi, izleyenlerden büyük alkış aldı.