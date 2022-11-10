Eskişehir’de yakın arkadaşların arasında çıkan tartışma sonucu Arda Yıldız’ı silahla boynundan vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli ve olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen 2 kişi adliyeye sevk edilmek üzere sağlık kontrolünden geçirildi.

Eskişehir’de yakın arkadaşların arasında çıkan tartışma sonucu Arda Yıldız’ı silahla boynundan vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli ve olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen 2 kişi adliyeye sevk edilmek üzere sağlık kontrolünden geçirildi.

Olay, Akarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Candeniz G. (27) ile Arda Yıldız (23) arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Candeniz G., yanında taşıdığı tabanca ile Arda Yıldız’a ateş ederek olay yerinden kaçtı. Boynundan yaralanan Arda Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışma sonucunda şüpheli Candeniz G. ile olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen Halil C. (35) ve Arafat A. (33) gözaltına alındı. Maktul Arda Yıldız ile şüphelilerin yakın arkadaş oldukları, bir doğum günü kutlaması nedeniyle bir araya geldikleri ve eğlence mekânından birlikte ayrıldıkları öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine götürüldü. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından savcılık ifadesi için adliyeye sevk edildi.

Olay yerinden kaçarken kazak ve hırkasını çöpe atmış

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin cinayet mahalli ve çevresinde yaptığı incelemelerde şüpheli Candeniz G.’nin olay yerinden kaçarken üzerindeki kazak ve hırkayı çöp konteynerine attığı tespit edildi. Ekipler, konteynerdeki eşyaları muhafaza altına aldı.